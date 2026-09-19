Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности

В Азербайджане с октября будет запущена программа "Цифровые горизонты", предусматривающая повышение цифровой грамотности сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, что об этом заявил заместитель министра Рашад Гасанов на встрече с ведущими технологическими компаниями и стартапами Азербайджана, проведенной в рамках Baku ID по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития.

По его словам, в рамках Программы для 30 тыс. сотрудников государственных учреждений разработана новая обучающая платформа, на которой размещены материалы, охватывающие сферы искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также экзаменационные модули.

Председатель правления Агентства Фарид Османов представил в ходе мероприятия программу открытых инноваций OpenWave, разработанную Агентством. Он сообщил, что программа предусматривает возможности решения реальных операционных проблем учреждений и организаций на основе технологий ИИ.

Он добавил, что на начальном этапе программа была реализована в этом месяце совместно с Plug and Play для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Бакинский метрополитен".

После презентационной части встречи состоялось обсуждение с компаниями. Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам технопарков, увеличения потенциала расширения как на местных, так и на зарубежных рынках, вызовов, с которыми сталкиваются стартапы, и другим важным темам.