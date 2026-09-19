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    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности

    ИКТ
    • 19 сентября, 2026
    • 10:40
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности

    В Азербайджане с октября будет запущена программа "Цифровые горизонты", предусматривающая повышение цифровой грамотности сотрудников государственных учреждений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, что об этом заявил заместитель министра Рашад Гасанов на встрече с ведущими технологическими компаниями и стартапами Азербайджана, проведенной в рамках Baku ID по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития.

    По его словам, в рамках Программы для 30 тыс. сотрудников государственных учреждений разработана новая обучающая платформа, на которой размещены материалы, охватывающие сферы искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также экзаменационные модули.

    Председатель правления Агентства Фарид Османов представил в ходе мероприятия программу открытых инноваций OpenWave, разработанную Агентством. Он сообщил, что программа предусматривает возможности решения реальных операционных проблем учреждений и организаций на основе технологий ИИ.

    Он добавил, что на начальном этапе программа была реализована в этом месяце совместно с Plug and Play для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Бакинский метрополитен".

    После презентационной части встречи состоялось обсуждение с компаниями. Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам технопарков, увеличения потенциала расширения как на местных, так и на зарубежных рынках, вызовов, с которыми сталкиваются стартапы, и другим важным темам.

    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности
    Рашад Гасанов: В Азербайджане 30 тыс. госслужащих пройдут обучение цифровой грамотности

    Рашад Гасанов Цифровое развитие Государственные учреждения Искусственный интеллект (ИИ)
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