Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду по бакинскому времени вывела на орбиту партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 29 спутников Starlink подтвержден", - говорится в публикации.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 17:18 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:18 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 25-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.