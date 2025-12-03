"SpaceX" internet peyklərinin yeni qrupunu orbitə çıxarıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    03 dekabr, 2025
    "SpaceX" şirkətinin "Falcon 9" daşıyıcı raketi qlobal internet şəbəkəsinin orbital qruplaşması üçün nəzərdə tutulan növbəti 40-dan çox "Starlink" peykini orbitə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, daşıyıcı raket dekabrın 2-də ABŞ-ın Şərq sahili vaxtı ilə saat 2:18-də Birləşmiş Ştatların Kosmik Qüvvələrinin Floridadakı Kanaveral burnunda yerləşən bazasından start götürüb.

    Raketin istifadə olunan birinci pilləsi Atlantik okeandakı platformaya şaquli eniş edib.

    "SpaceX" 2019-cu ildən bəri kosmik fəzaya ümumilikdə 7,2 mindən çox peyk buraxıb. Hazırda onların 6,6 mindən çoxu işlək vəziyyətdədir.

    Şirkətin qlobal layihəsi olan "Starlink" internet şəbəkəsi dünyanın 72 ölkəsində istifadəçilər üçün əlçatandır. Pentaqonun məlumatına görə, onun xidmətindən ABŞ hərbçiləri də istifadə edirlər.

    Dünyanın ən böyük peyk operatoru olan "SpaceX" orbitə ümumilikdə 12 minə yaxın minipeyk çıxarmağı hədəfləyir. Təxminən 10 milyard dollara başa gələcək layihə planetin istənilən guşəsində genişzolaqlı internetə çıxışı təmin etməyə imkan yaradacaq.

    Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

