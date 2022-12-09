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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb Ракета Falcon 9 в пятницу по бакинскому времени успешно вывела на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb.
ИКТ
9 декабря 2022 г. 05:46
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета Falcon 9 в пятницу по бакинскому времени успешно вывела на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Отделение 40 спутников OneWeb подтверждено", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в четверг в 17:27 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:27 по Баку) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1 час 35 минут после старта все спутники, каждый весом около 150 кг, были выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнили орбитальную группировку OneWeb, которая с учетом нынешнего запуска теперь состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадку Z-1 на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это первый запуск спутников OneWeb компанией SpaceX и самый большой по количеству аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

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