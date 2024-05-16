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Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ: Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни

Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ: Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни и обладает наиболее динамично развивающимся цифровым рынком в этом регионе. Об этом заявила руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ Полина Черникова.
ИКТ
16 мая 2024 г. 10:21
Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ: Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни

Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ Полина Черникова отметила, что Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни и обладает наиболее динамично развивающимся цифровым рынком в этом регионе. В своем интервью в рамках мероприятия "GSMA M360 Eurasia", она подчеркнула, что азербайджанские потребители проявляют значительный интерес к инновациям и цифровым продуктам.

П. Черникова также отметила значимость выбора Азербайджана в качестве места проведения конференции M360, организованной Ассоциацией GSM, подчеркивая успешное взаимодействие с операторами связи в цифровизации. "Прошлогодняя конференция в Баку оставила у меня чрезвычайно приятные впечатления. Сразу после мероприятия я обратилась к организаторам и выразила свою заинтересованность в участии на конференции и в следующем году", - добавила госпожа Черникова.

Отметим, что в этом году представительница компании Google участвовала в панельной сессии, посвященной роли генеративного искусственного интеллекта. В своем выступлении, Полина Черникова обсудила роль искусственного интеллекта как основного тренда современности и привела примеры продуктов Google на основе этой технологии, которые могут стимулировать развитие бизнеса участников конференции.

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