Прошло 10 лет со дня запуска первого азербайджанского спутника на орбиту

Прошло 10 лет с момента запуска первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1.

Прошло 10 лет с момента запуска первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1.

Как сообщает Report, Azerspace-1 был запущен 8 февраля 2013 года с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка). Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Arinane-5 французской компании Arianspace.

Спутник Azerspace-1 весом 6 521 кг предназначен для предоставления услуг цифрового телерадиовещания и телекоммуникационных услуг, обеспечения качественных платформ связи, отвечающих требованиям корпоративных и государственных клиентов. Через спутник транслируется около 100 теле- и радиоканалов местного и международного уровней.

Срок эксплуатации Azerspace-1 составляет не менее 17 лет. Спутник стоимостью 230 млн долларов США был построен американской компанией Orbital Sciences Corporation.