Прокуратура Нью-Йорка расследует сбор Facebook контактов 1,5 млн пользователей

Прокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование сбора и хранения соцсетью Facebook данных электронной почты около 1,5 млн своих пользователей.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

На прошлой неделе интернет-портал Axios проинформировал, что, как признали представители Facebook, с мая 2016 года соцсеть могла непреднамеренно получить данные о контактах в электронной почте до 1,5 млн пользователей без их ведома.

"Настало время призвать Facebook к ответу за то, как она обращается с личной информацией потребителей", - заявила Джеймс. По ее мнению, новые сведения являются "последней демонстрацией того, что Facebook не принимает всерьез свою роль в защите... персональных данных".