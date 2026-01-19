Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 19 января, 2026
    • 15:22
    В 2025 году в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана было произведено продукции на 2 млрд 669 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Только в декабре в секторе ИКТ было произведено продукции на 459 млн манатов, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

    В 2025 году доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2,1%.

    Напомним, что за отчетный период в Азербайджане было произведено ВВП на сумму 129,1 млрд манатов, что на 1,4% больше в годовом сравнении.

