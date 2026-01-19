Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год
ИКТ
- 19 января, 2026
- 15:22
В 2025 году в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана было произведено продукции на 2 млрд 669 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Только в декабре в секторе ИКТ было произведено продукции на 459 млн манатов, что на 26,8% больше, чем годом ранее.
В 2025 году доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2,1%.
Напомним, что за отчетный период в Азербайджане было произведено ВВП на сумму 129,1 млрд манатов, что на 1,4% больше в годовом сравнении.
Последние новости
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 годуИКТ
15:34
В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузовИнфраструктура
15:33
По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефтиЭнергетика
15:30
В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:27
Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%ИКТ
15:26
В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%Инфраструктура
15:22
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 годИКТ
15:16
Фото