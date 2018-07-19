Проект BBF получил резидентство в Германии

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Проект Ticketsetup (Electronic Ticket System), одного из резидентов Baku Business Factory (BBF), выходит на рынок стартапов Германии. Авторы проекта уже получили положительный ответ на свое обращение.

Автор и главный исполнительный директор (Founder and CEO) проекта Ticketsetup Пярвин Амиров сообщил Report, что центр стартапов и коворкинга RTZ, расположенный в Кёльне (Германия), пригласил их к себе на трехмесячный срок (сентябрь - декабрь 2018 года).

В письме, подписанном руководителем центра Хайнцем Беттманном, говорится, что они готовы безвозмездно на 3 месяца предоставить офис проекту Ticketsetup. Эту услугу в Азербайджане оказывает BBF. Помимо этого, представитель RTZ отметил, что в журнале стартапов Rhein Zeiger будет опубликована заметка рекламного характера о Ticketsetup.

П. Амиров сообщил, что RTZ создал для них еще одну уникальную возможность:

"Нам предложено приехать в Германию до середины сентября и 18-19 сентября принять участие в конференции стартапов Startup Con в Lanxess Arena. Для участия в этой конференции зарегистрировано более 500 стартапов. Особенность этой конференции заключается в том, что инвесторы проявляют к ней большой интерес и выбирают стартапы для своих вложений. Ожидается, что в этом году число посетителей Startup Con превысит 10 тыс. Наше участие в конференции полностью оплатит RTZ".

Отметим, что один из резидентов BBF – проект Ticketsetup предлагает систему Turnkey Ticketing Solution. Это означает, что билеты можно приобрести и в кассах, и онлайн. На сегодняшний день посредством системы Ticketsetup продано более 1,5 млн билетов.