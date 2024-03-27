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Продажи iPhone в Китае обрушились на треть

Продажи iPhone в Китае обрушились на треть В феврале 2024 года поставки iPhone в Китае упали на 33% год к году.
ИКТ
27 марта 2024 г. 21:10
Продажи iPhone в Китае обрушились на треть

В феврале 2024 года поставки iPhone в Китае упали на 33% год к году.

Как передает Report, об этом сообщает MacRumors, ссылаясь новый отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.

Так, в феврале 2024 года в Китае иностранные бренды продали около 2,4 млн смартфонов. Учитывая, что Apple - единственный зарубежный поставщик со значительной долей рынка, на долю компании приходится подавляющее большинство этих поставок.

Февраль стал третьим месяцем подряд, когда в Китае фиксировалось снижения поставок iPhone. В январе Apple поставила в Китай около 5,5 млн устройств, что примерно на 39% меньше, чем за тот же период прошлого года. В декабре компания столкнулась с 30-процентным спадом в годовом исчислении.

"Apple, похоже, предстоит тяжелая битва за то, чтобы обратить вспять падение продаж iPhone в Китае", – пишет MacRumors.

В целом поставки iPhone в КНР за 2023 год снизились на 24%. По прогнозам аналитиков, в 2024 году этот разрыв продолжит увеличиваться. Для Apple основным способом привлечения внимание к своей продукции являются скидки. Обычно компания снижает цены на свои смартфоны в честь Лунного Нового года.

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