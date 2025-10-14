Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций.

Как сообщает Report, документ между правительством Азербайджана (представлено Министерством цифрового развития и транспорта) и Международным союзом электросвязи был подписан 25 июня этого года в Женеве и 11 июля в Баку.

Напомним, что Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций впервые пройдет в Азербайджане с 17 по 28 ноября.