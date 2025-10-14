Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций
ИКТ
- 14 октября, 2025
- 16:40
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций.
Как сообщает Report, документ между правительством Азербайджана (представлено Министерством цифрового развития и транспорта) и Международным союзом электросвязи был подписан 25 июня этого года в Женеве и 11 июля в Баку.
Напомним, что Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций впервые пройдет в Азербайджане с 17 по 28 ноября.
Последние новости
17:18
Сборная Азербайджана по шахматам проиграла Сербии в последнем туре ЧЕКомандные
17:12
Транспортная забастовка в Бельгии: Это только началоДругие
17:12
Фото
Гафарова и Куртулмуш посетили мавзолей Мухаммада Икбала и мечеть Бадшахи в ПакистанеВнешняя политика
16:55
Два гражданина Франции приговорены в Иране к десяткам лет тюрьмы за шпионажВ регионе
16:48
В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатовПромышленность
16:40
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%Энергетика
16:40
Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникацийИКТ
16:39
В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человекДругие страны
16:34