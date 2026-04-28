    28 апреля, 2026
    • 10:48
    Президент университета IE: Азербайджан и Испанию объединяет приверженность предпринимательству и инновациям

    У граждан Азербайджана есть множество причин гордиться своей страной, развитием города и позитивными перспективами на будущее.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент испанского университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций университета в Баку.

    "И мы, университет IE, искренне гордимся тем, что нас выбрали вашим партнером в деле трансформации страны через образование. У нас есть ряд общих взглядов, и, пожалуй, самый важный из них - это вера в то, что образование является катализатором развития общества. Образование - это лучший уравнитель в любом социуме. Это лучший способ подготовить молодежь и представителей разных поколений к вызовам, которые ставит перед нами современность. Вы делаете отличную инвестицию, и мы приложим все усилия, чтобы подготовить кадры, которые пополнят ряды ваших компаний и многих других организаций. Кроме того, нас объединяет приверженность предпринимательству и инновациям", - заявил С. Онсоньо.

    Президент университета отметил, что гордится открытием нового хаба, который свяжет Европу и Азию, подчеркнув начало многообещающего пути.

    "Мы очень рады внедрению программы MBA здесь, в Азербайджане, с очными модулями в Мадриде. Для нас это начало захватывающего путешествия и возможность осознать потенциал этой молодой страны" , - добавил С. Онсоньо.

    IE Universitetinin prezidenti: "Azərbaycanla İspaniyanı innovasiyalara bağlılıq birləşdirir"
    IE University President: Azerbaijan, Spain share commitment to entrepreneurship, innovation

    Последние новости

    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    Лента новостей