Президент университета IE: Азербайджан и Испанию объединяет приверженность предпринимательству и инновациям

У граждан Азербайджана есть множество причин гордиться своей страной, развитием города и позитивными перспективами на будущее.

Как сообщает Report, об этом заявил президент испанского университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций университета в Баку.

"И мы, университет IE, искренне гордимся тем, что нас выбрали вашим партнером в деле трансформации страны через образование. У нас есть ряд общих взглядов, и, пожалуй, самый важный из них - это вера в то, что образование является катализатором развития общества. Образование - это лучший уравнитель в любом социуме. Это лучший способ подготовить молодежь и представителей разных поколений к вызовам, которые ставит перед нами современность. Вы делаете отличную инвестицию, и мы приложим все усилия, чтобы подготовить кадры, которые пополнят ряды ваших компаний и многих других организаций. Кроме того, нас объединяет приверженность предпринимательству и инновациям", - заявил С. Онсоньо.

Президент университета отметил, что гордится открытием нового хаба, который свяжет Европу и Азию, подчеркнув начало многообещающего пути.

"Мы очень рады внедрению программы MBA здесь, в Азербайджане, с очными модулями в Мадриде. Для нас это начало захватывающего путешествия и возможность осознать потенциал этой молодой страны" , - добавил С. Онсоньо.