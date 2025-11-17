Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 12:51
    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана, обрела за последние четыре года стабильные темпы роста.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    По словам главы государства, все это сопровождается последовательными мерами в области развития искусственного интеллекта, предотвращения кибератак и расширения цифровой инфраструктуры:

    "Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана. Кроме того, в соответствии с документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" развитие цифровой экономики определено как одно из основных стратегических направлений развития нашей страны. Мы придаем особое значение сотрудничеству государственного и частного секторов в этом направлении".

    WTDC-25 Ильхам Алиев обращение коммуникационные технологии
    Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"
    President: Communication technologies have become the leading force of Azerbaijan's non-oil economy

    Последние новости

    13:04

    Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

    Другие страны
    13:04

    Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

    Внешняя политика
    13:03

    Президент Украины прибыл во Францию

    В регионе
    13:02

    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    13:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    13:00

    РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

    Другие страны
    12:58

    Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

    Инфраструктура
    12:53

    Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

    Внешняя политика
    12:51

    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    ИКТ
    Лента новостей