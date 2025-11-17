Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана, обрела за последние четыре года стабильные темпы роста.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

По словам главы государства, все это сопровождается последовательными мерами в области развития искусственного интеллекта, предотвращения кибератак и расширения цифровой инфраструктуры:

"Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана. Кроме того, в соответствии с документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" развитие цифровой экономики определено как одно из основных стратегических направлений развития нашей страны. Мы придаем особое значение сотрудничеству государственного и частного секторов в этом направлении".