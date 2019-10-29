Президент Ильхам Алиев: "Организация Международного конгресса астронавтики в Азербайджане в 2022 году представляет большое символическое значение"

Организация Международного конгресса астронавтики в Азербайджане в 2022 году представляет большое символическое значение. Об этом во вторник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием на выборах, проведенных в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США Вашингтоне, права принять в 2022 году в Баку Международный конгресс астронавтики, передает Report.

"Считаю, что организация данного конгресса в Азербайджане в 2022 году – спустя примерно 50 лет – представляет большое символическое значение. В то время мы не были независимы, однако именно Баку был избран в Советском Союзе местом проведения Конгресса астронавтики. Сегодня мы независимы, и независимый Азербайджан будет принимать это большое мероприятие.

В предстоящие 2-3 года необходимо проделать большую организационную работу для проведения конгресса. Мы ожидаем примерно 6-7 тысяч зарубежных гостей. Эти гости являются руководителями, представителями структур, определяющих технологическую повестку дня мира. Поэтому со временем будет создан Организационный комитет для проведения конгресса на высоком уровне, и, конечно, "Азеркосмос" возьмет на себя основную подготовительную работу. Таким образом, мы добились очередного большого успеха", - отметил глава азербайджанского государства.