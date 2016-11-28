Президент Ильхам Алиев принял старшего вице-президента компании CISCO - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством старшего вице-президента компании CISCO Майкла Гансера.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив встречи, проведенные в Баку и Давосе с президентом компании CISCO Джоном Чемберсом, глава государства подчеркнул значение активной работы этой компании в нашей стране и высоко оценил ее деятельность в Азербайджане.

Отметив, что наша страна развивается, в Азербайджане проводятся многочисленные международные мероприятия, глава государства подчеркнул необходимость продолжения долгосрочного сотрудничества с компанией CISCO. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что сектор информационно-коммуникационных технологий всегда был одной из приоритетных отраслей экономики страны, отметил, что в этой сфере достигнуты хорошие результаты, и наша цель - занять в данном секторе ведущее место в регионе.

Старший вице-президент компании CISCO Майкл Гансер сообщил, что прибыл в нашу страну для участия в XXII выставке Bakutel, с удовлетворением отметил функционирование Азербайджанского представительства представляемой им компании. Майкл Гансер выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказываемую партнерским связям. Он с удовлетворением отметил участие представляемой им компании в проектах, связанных с проведенными в Баку первыми Европейскими играми и соревнованиями Формула-1, а также в некоторых престижных проектах с соответствующими структурами нашей страны, в том числе поручение компании CISCO вопросов оборудования, программного обеспечения, путей технического решения, касающихся строительства в Азербайджане первого в Кавказском регионе дата-центра уровня Tier-III.

Подчеркнув, что экономики, промышленные отрасли переходят на цифровую систему, старший вице-президент компании CISCO Майкл Гансер сказал, что с этой точки зрения результаты, достигнутые нашей страной в данной сфере, произвели на него глубокое впечатление.