    Представительница Азербайджана избрана президентом Всемирной ассоциации развития филателии

    • 31 октября, 2025
    • 14:59
    Представительница Азербайджана избрана президентом Всемирной ассоциации развития филателии

    Начальник отдела марок ООО "Азерпочт" Ситара Гусейнова назначена президентом Всемирной ассоциации развития филателии (World Association for the Development of Philately - WADP).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на WADP.

    Кроме того, в ходе онлайн-голосования был определен состав руководящего комитета WADP на 2026-2029 годы. В него вошли представители следующих стран: от Европы и СНГ - Азербайджан и Румыния, от Африки - Кения, от арабского региона - Тунис, от Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай и Индия, от Северной Америки и Западной Европы - Бельгия и Испания, а от Латинской Америки и Карибского бассейна - Чили.

    Как известно, Азербайджан сегодня активно представлен во всех стратегических направлениях деятельности Всемирного почтового союза (ВПС).

    Отметим, что Азербайджан уже является членом Совета по почтовым операциям (POC) и сопредседателем одной из его рабочих групп, а также входит в состав Административного совета (CA).

    В течение следующих четырех лет у Азербайджана будет уникальная возможность активно участвовать во всех уровнях деятельности ВПС, продвигая национальные интересы и еще больше укрепляя позиции нашей страны на международной арене.

