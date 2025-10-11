Представитель ЕС: Женщины недостаточно представлены в секторе кибербезопасности

В настоящее время в мире женщины недостаточно представлены в секторе кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудница представительства Европейского cоюза (ЕС) в Азербайджане Марьям Гаджи Исмайлова на международной конференции "Women in Cyber" - "Голос женщин, укрепление устойчивости в кибербезопасности" в Баку.

По ее словам, в современном мире технологии играют все более значимую роль, и постоянно растет потребность в квалифицированных специалистах в области информационных технологий.

"Кибербезопасность и гендерное равенство находятся в центре основных ценностей ЕС. Мы живем в эпоху, когда цифровая трансформация формирует каждый аспект нашего общества - влияет на все, начиная от нашего общения, обучения, работы и управления. Однако вместе с этими возможностями приходят и риски. Киберугрозы растут как по масштабу, так и по сложности, угрожая нашим критическим инфраструктурам, экономикам и персональным данным", - отметила она.

Представитель ЕС добавила, что для противостояния этим вызовам страны континента должны мобилизовать все свои усилия: "Творческий подход и устойчивость имеют важное значение. Мы не можем бороться с этим преступлением в одиночку. ЕС хочет обеспечить, чтобы каждый, независимо от пола, имел справедливые возможности для использования цифровой эры и внесения вклада в нее".