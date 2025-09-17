Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    PostEurop предложил провести следующее заседание Генассамблеи в Азербайджане

    • 17 сентября, 2025
    • 19:45
    Заседание Генеральной Ассамблеи Европейской почты (PostEurop) в следующем году может состояться в Азербайджане.

    Как сообщает Report, предложение о проведении мероприятия в нашей стране было озвучено в ходе встречи замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддина Асадова с генеральным секретарем PostEurop Ботондом Себени и председателем Совета директоров Эленой Фернандес-Родригес в Дубае (ОАЭ) в рамках 28-го Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС).

    В ходе встречи была поддержана кандидатура Азербайджана в Совет почтовых операций и Административный совет ВПС, подчеркнута важность международного сотрудничества в почтовой сфере. Также стороны обсудили возможности применения инновационных подходов и цифровизации в сфере почтовых услуг.

    Лента новостей