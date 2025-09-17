İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib

    İKT
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:21
    PostEurop Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib

    Avropa Poçtunun ("PostEurop") Baş Assambleyasının gələn il Azərbaycanda keçirilməsi təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu təklif rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədovun Ümumdünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) 28-ci Konqresi çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində "PostEurop"un Baş katibi Botond Szebeni və İdarə Heyətinin sədri Elena Fernandez-Rodriguez ilə görüşü zamanı səsləndirilib.

    Görüşdə Azərbaycanın ÜPİ-nin Poçt Əməliyyatları Şurası və Administrativ Şuraya namizədliyinə dəstək ifadə olunub, poçt sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin poçt rabitəsi xidmətlərində innovativ yanaşmalar və rəqəmsallaşmanın tətbiqi imkanları müzakirə edilib.

    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Avropa Poçtu assambleya PostEurop

    Son xəbərlər

    19:26
    Foto

    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    19:22

    Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    "PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib

    İKT
    19:17

    Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılır

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Azərbaycan və Almaniya birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər

    Biznes
    19:11

    Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan var

    Digər ölkələr
    18:56

    Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz oldu

    Digər ölkələr
    18:54

    Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırır

    Region
    18:48

    Putin Modi ilə Hindistana səfərə hazırlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti