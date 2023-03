Посол Израиля посетил открывшийся на этой неделе в Баку Центр кибербезопасности

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил открывшийся на этой неделе в Баку Центр кибербезопасности.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла в Twitter.

"Сегодня я посетил Центр кибербезопасности, который был открыт на этой неделе в Баку министерством цифрового развития и транспорта совместно с престижным израильским технологическим вузом - институтом "Технион". Центр будет готовить специалистов на основе лучшего израильского опыта", - отмечается в публикации.