Израильский "Технион" будет готовить азербайджанских киберспециалистов

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в ответ на растущие вызовы кибербезопасности в стране при поддержке группы компаний PASHA Holding совместно с самым престижным израильским технологическим вузом - институтом Технион у

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана при поддержке группы PASHA Holding совместно с престижным израильским технологическим вузом - институтом "Технион" учредило Центр кибербезопасности Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Основная роль Центра – подготовка высококвалифицированных специалистов и инструкторов в области кибербезопасности. В Центре кибербезопасности Азербайджана в течение 3 лет планируется обучение более 1000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов. Подготовка местных инструкторов позволит в будущем расширить охват программы.

Профессиональный преподавательский состав из Израиля, который считается одной из ведущих стран мира в области кибербезопасности, ознакомит участников тренингов по последним тенденциям в области кибербезопасности, передовым опытом по преодолению этих угроз.

В центре созданы комнаты симуляции и лаборатории, оснащенные самой современной техников и оборудованием. Студенты смогут проводить исследования и создавать различные продукты в области кибербезопасности.

В открытии центра, состоявшемся 28 марта, приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, бывший министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, исполнительный вице-президент и генеральный директор "Техниона" Боаз Голани, представители посольства Израиля и другие официальные лица.

Выступивший на открытии министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев оценил создание центра кибербезопасности как важный шаг в направлении повышения готовности нашей страны к киберугрозам.

Занятия в Центре кибербезопасности Азербайджана уже начались. К ним привлечено 60 человек, успешно прошедших этапы экзамена и собеседования среди подавших заявки в общей сложности 2000 человек. В период обучения тренинги будут проходить по 4 направлениям: специализированная подготовка кадров, по повышению осведомленности, по повышению квалификации старших специалистов по кибербезопасности, исследование и подготовка продуктов кибербезопасности. Занятия будут теоретические и практические. За каждый период обучения планируется готовить 60 специалистов.

На тренингах предусматривается подготовка 3-х категорий специалистов: Red Team (атака), Blue Team (защита), SOC Team (аналитика). В период обучения команды, состоящие из 20 человек по 3 видам специальностей, будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях.

Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены сертификаты института "Технион".