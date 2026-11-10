Хегсет: США считают космос сферой боевых действий

Соединенные Штаты рассматривают космическое пространство как одну из сфер ведения боевых действий, в которой американским вооруженным силам необходимо обеспечивать превосходство.

Как передает Report, об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

"Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом. Это время беспрецедентного прогресса и беспрецедентных перемен", - сказал он.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2025 года приняла резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, призвав государства принять срочные меры для недопущения размещения там оружия и применения силы.