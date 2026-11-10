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    Хегсет: США считают космос сферой боевых действий

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 00:24
    Хегсет: США считают космос сферой боевых действий

    Соединенные Штаты рассматривают космическое пространство как одну из сфер ведения боевых действий, в которой американским вооруженным силам необходимо обеспечивать превосходство.

    Как передает Report, об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

    "Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом. Это время беспрецедентного прогресса и беспрецедентных перемен", - сказал он.

    Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2025 года приняла резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, призвав государства принять срочные меры для недопущения размещения там оружия и применения силы.

    Пит Хегсет Соединенные Штаты Америки (США)
    Pentaqon kosmosu döyüş əməliyyatları məkanı hesab edir
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