Pentaqon kosmosu döyüş əməliyyatları məkanı hesab edir
- 10 noyabr, 2026
- 01:01
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ABŞ kosmik məkanı hərbi əməliyyatların aparıldığı sahələrdən biri kimi nəzərdən keçirir və burada silahlı qüvvələrinin üstünlüyünü təmin etməyi zəruri sayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Rod-Aylend ştatının Nyuport şəhərindəki Hərbi Dənizçilik Kollecində çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, döyüş əməliyyatları məkanı sürətlə genişlənir və quru, sualtı məkan, kosmos, kiberməkan və koqnitiv sahədə birgə əməliyyatları əhatə edir.
Heqset qeyd edib ki, bu sahələrdə mübahisəsiz üstünlüyün təmin edilməsi zəruridir və dünya görünməmiş tərəqqi və dəyişikliklər dövrünü yaşayır.
Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyası 2025-ci ilin dekabrında kosmik məkanda silahlanma yarışının qarşısının alınmasına dair qətnamə qəbul edib. Sənəddə dövlətlər kosmosda silah yerləşdirilməsinin və güc tətbiqinin qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırılıb.