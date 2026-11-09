Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города

    Kультурная политика
    • 09 ноября, 2026
    • 23:58
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города

    В Шуше состоялась концертная программа по случаю 8 Ноября – Дня Победы и Дня города.

    Как сообщили карабахскому бюро Report в Управлении Государственного заповедника города Шуша, мероприятие было организовано ведомством совместно с Карабахским университетом.

    Концерт в духе патриотизма в исполнении преподавателей и студентов факультета искусств Карабахского университета подарил жителям города праздничное настроение.

    После концертной программы состоялся грандиозный фейерверк.

    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города

    Концертная программа в Шуше Фейерверк 8 Ноября - День Победы День города Шуша
    Фото
    Видео
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Фото
    Concert held in Shusha to mark Victory Day and City Day
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