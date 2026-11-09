В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
Kультурная политика
- 09 ноября, 2026
- 23:58
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В Шуше состоялась концертная программа по случаю 8 Ноября – Дня Победы и Дня города.
Как сообщили карабахскому бюро Report в Управлении Государственного заповедника города Шуша, мероприятие было организовано ведомством совместно с Карабахским университетом.
Концерт в духе патриотизма в исполнении преподавателей и студентов факультета искусств Карабахского университета подарил жителям города праздничное настроение.
После концертной программы состоялся грандиозный фейерверк.
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