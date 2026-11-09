В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города

В Шуше состоялась концертная программа по случаю 8 Ноября – Дня Победы и Дня города.

Как сообщили карабахскому бюро Report в Управлении Государственного заповедника города Шуша, мероприятие было организовано ведомством совместно с Карабахским университетом.

Концерт в духе патриотизма в исполнении преподавателей и студентов факультета искусств Карабахского университета подарил жителям города праздничное настроение.

После концертной программы состоялся грандиозный фейерверк.