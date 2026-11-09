İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 noyabr, 2026
    • 23:52
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib

    Şuşada "8 Noyabr – Zəfər Günü" və "Şuşa Şəhər Günü" münasibətilə geniş konsert proqramı təşkil olunub.

    "Report"un Qarabağ bürosuna Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsindən verilən məlumata görə, tədbir idarənin təşkilatçılığı və Qarabağ Universitetinin birgə dəstəyi ilə keçirilib.

    Qarabağ Universitetinin İncəsənət fakültəsinin müəllim və tələbələrinin təqdim etdiyi vətənpərvərlik ruhlu konsert şəhər sakinlərinə bayram sevinci yaşadıb.

    Konsert proqramından sonra Şuşa səmasında atəşfəşanlıq olub.

    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib
    Şuşada Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Gününə həsr olunan konsert keçirilib

    8 Noyabr - Zəfər Günü Şuşa Bayram konserti
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    В Шуше организовали концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню города
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    Concert held in Shusha to mark Victory Day and City Day
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