Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном

США и Иран продвигаются к предварительному соглашению, которое предусматривает размораживание иранских активов на сумму от $6 млрд до $9 млрд, ограничение уровня обогащения урана и возвращение инспекторов МАГАТЭ в страну.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Возобновить серьезный переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, говорится в материале на сайте телеканала, удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.

По данным его собеседников, в рамках возможной сделки США согласились разрешить Ирану обогащение урана до уровня 3,67%, на что Тегеран якобы дал согласие. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, достигшую 60%. Для этого стороны обсуждают возможность привлечения третьей страны.

Кроме того, переговоры предусматривают подготовку к возвращению инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран. При этом масштаб их будущих полномочий пока не определен.

Согласно предлагаемым условиям урегулирования, Ормузский пролив должен быть открыт, а морская блокада Ирана - немедленно снята.