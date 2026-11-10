Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном
- 10 ноября, 2026
- 01:40
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США и Иран продвигаются к предварительному соглашению, которое предусматривает размораживание иранских активов на сумму от $6 млрд до $9 млрд, ограничение уровня обогащения урана и возвращение инспекторов МАГАТЭ в страну.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Возобновить серьезный переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, говорится в материале на сайте телеканала, удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.
По данным его собеседников, в рамках возможной сделки США согласились разрешить Ирану обогащение урана до уровня 3,67%, на что Тегеран якобы дал согласие. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, достигшую 60%. Для этого стороны обсуждают возможность привлечения третьей страны.
Кроме того, переговоры предусматривают подготовку к возвращению инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран. При этом масштаб их будущих полномочий пока не определен.
Согласно предлагаемым условиям урегулирования, Ормузский пролив должен быть открыт, а морская блокада Ирана - немедленно снята.