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    Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 01:40
    Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном

    США и Иран продвигаются к предварительному соглашению, которое предусматривает размораживание иранских активов на сумму от $6 млрд до $9 млрд, ограничение уровня обогащения урана и возвращение инспекторов МАГАТЭ в страну.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Возобновить серьезный переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, говорится в материале на сайте телеканала, удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.

    По данным его собеседников, в рамках возможной сделки США согласились разрешить Ирану обогащение урана до уровня 3,67%, на что Тегеран якобы дал согласие. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, достигшую 60%. Для этого стороны обсуждают возможность привлечения третьей страны.

    Кроме того, переговоры предусматривают подготовку к возвращению инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран. При этом масштаб их будущих полномочий пока не определен.

    Согласно предлагаемым условиям урегулирования, Ормузский пролив должен быть открыт, а морская блокада Ирана - немедленно снята.

    Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Катар Пакистан
    "Al Arabiya" ABŞ və İran arasında mümkün razılaşmanın detallarını açıqlayıb
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