Трамп: РФ и Украина могут достичь прорыва на переговорах в Абу-Даби
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 01:07
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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби дают возможность добиться прорыва в урегулировании российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил президент США Дональд Трамп.
Его спросили, возможен ли прорыв на переговорах в Абу-Даби. "Возможен. Там может что-то произойти", - ответил американский лидер.
При этом глава парламентской фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Deutsche Welle заявил, что в Киеве не ожидают какого-либо прорыва от первого раунда переговоров.
"Ожидания от первого раунда переговоров минимальны. В то же время от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", - отметил он.
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