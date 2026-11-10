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    Трамп: РФ и Украина могут достичь прорыва на переговорах в Абу-Даби

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 01:07
    Трамп: РФ и Украина могут достичь прорыва на переговорах в Абу-Даби

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби дают возможность добиться прорыва в урегулировании российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

    Его спросили, возможен ли прорыв на переговорах в Абу-Даби. "Возможен. Там может что-то произойти", - ответил американский лидер.

    При этом глава парламентской фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Deutsche Welle заявил, что в Киеве не ожидают какого-либо прорыва от первого раунда переговоров.

    "Ожидания от первого раунда переговоров минимальны. В то же время от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", - отметил он.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Tramp: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabi danışıqlarında irəliləyişə nail ola bilər
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