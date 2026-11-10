Трамп заявил о скором завершении конфликта с Тегераном, не исключив возобновление ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут привести к прекращению конфликта, однако Вашингтон сохраняет готовность возобновить военные удары в случае необходимости.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится", - заявил он.

По словам Трампа, конфликт быстро движется к завершению, однако США стремятся добиться долгосрочного урегулирования, которое будет учитывать интересы их союзников.

При этом в интервью агентству Reuters президент подчеркнул, что Вашингтон готов нанести новые удары по Ирану в любой момент. Он добавил, что Катар и Саудовская Аравия выступают за мирное разрешение конфликта.