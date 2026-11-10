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    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Тегераном, не исключив возобновление ударов

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 02:03
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Тегераном, не исключив возобновление ударов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут привести к прекращению конфликта, однако Вашингтон сохраняет готовность возобновить военные удары в случае необходимости.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится", - заявил он.

    По словам Трампа, конфликт быстро движется к завершению, однако США стремятся добиться долгосрочного урегулирования, которое будет учитывать интересы их союзников.

    При этом в интервью агентству Reuters президент подчеркнул, что Вашингтон готов нанести новые удары по Ирану в любой момент. Он добавил, что Катар и Саудовская Аравия выступают за мирное разрешение конфликта.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном
    Tramp İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirsə də, yeni zərbələri istisna etməyib
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