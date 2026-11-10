В Конгресс официально внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона
- 10 ноября, 2026
- 00:34
Будьте в курсе главных новостей!
Республиканец Томас Масси внес в Палату представителей США резолюцию, предусматривающую начало процедуры импичмента в отношении военного министра Пита Хегсета.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Конгресса, документ состоит из восьми статей, три из которых касаются войны с Ираном.
Мэсси зачитал выдержки из этого документа во время выступления в нижней палате Конгресса. В нем подчеркивается, что Хегсет должен быть отстранен от должности, поскольку "осознано исполнял незаконные приказы о начале войны" против Ирана. Законодатель отметил, что это было сделано "без одобрения Конгрессом" и в условиях, когда Иран не представлял непосредственной угрозы для США.
Другие обвинения касаются нарушения правил защиты гражданского населения, внесудебных убийств подозреваемых в наркоторговле в ходе американских операций на море, подавления свободы слова и участия в операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.
Голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни.