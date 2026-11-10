В Конгресс официально внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона

Республиканец Томас Масси внес в Палату представителей США резолюцию, предусматривающую начало процедуры импичмента в отношении военного министра Пита Хегсета.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Конгресса, документ состоит из восьми статей, три из которых касаются войны с Ираном.

Мэсси зачитал выдержки из этого документа во время выступления в нижней палате Конгресса. В нем подчеркивается, что Хегсет должен быть отстранен от должности, поскольку "осознано исполнял незаконные приказы о начале войны" против Ирана. Законодатель отметил, что это было сделано "без одобрения Конгрессом" и в условиях, когда Иран не представлял непосредственной угрозы для США.

Другие обвинения касаются нарушения правил защиты гражданского населения, внесудебных убийств подозреваемых в наркоторговле в ходе американских операций на море, подавления свободы слова и участия в операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

Голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни.