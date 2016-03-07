​Пользователями Facebook являются 26% абонентов Bakcell

Баку. 7 марта. REPORT. AZ/ Среди абонентов первого мобильного оператора Азербайджана - компании Bakcell 26% являются пользователями социальной сети Facebook.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева.

По ее словам, каждый третий из абонентов Bakcell, то есть примерно 30%, используют приложение Whatsapp.

Отметим, что Bakcell имеет 3 млн. абонентов и свыше 5 тыс. базовых станций по всей стране.