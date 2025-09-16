Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Почтовые операторы могут лишиться лицензии за нарушение правил доставки

    ИКТ
    • 16 сентября, 2025
    • 13:32
    Почтовые операторы могут лишиться лицензии за нарушение правил доставки

    В Азербайджане лицензии почтовых операторов, допускающих доставку отправлений на объекты, не соответствующие требованиям законодательства, могут быть приостановлены или аннулированы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (ИКТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Отмечается, что в последнее время возросло число жалоб граждан на подобные случаи. Операторам напомнили, что доставка в неподходящие места недопустима, и предупредили о возможных санкциях.

    Кроме того, по данному вопросу состоялась встреча с представителями платформы Temu: с сайта было удалено 217 объектов, не отвечающих требованиям. Также достигнута договоренность о совместных действиях для предотвращения подобных нарушений и оперативного реагирования на обращения граждан.

    почтовые операторы лицензия Минцифры
    Azərbaycanda qanuna uyğun olmayan obyektlərdə poçt təhvilinə görə operatorların lisenziyaları ləğv oluna bilər

