İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanda qanuna uyğun olmayan obyektlərdə poçt təhvilinə görə operatorların lisenziyaları ləğv oluna bilər

    İKT
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Azərbaycanda qanuna uyğun olmayan obyektlərdə poçt təhvilinə görə operatorların lisenziyaları ləğv oluna bilər

    Azərbaycanda poçt göndərişlərinin qanunvericiliyə uyğun olmayan obyektlərdə təhvil verilməsi hallarına yol verən poçt rabitəsi operatorlarının lisenziyaları ləğv oluna bilər.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinə (İKTA) istinadən xəbər verir.

    "Müzakirə zamanı vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında bəzi poçt rabitəsi operatorlarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan obyektlərdə bağlamaları təhvil verməsi ilə bağlı narazılıq hallarının artması və bu sahədə mövcud çətinliklər müzakirə olunub. Sözügedən problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində görüləcək tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb, həmçinin operatorlar qarşılaşdıqları çətinliklər haqqında məlumat veriblər. Poçt rabitəsi operatorlarının nəzərinə çatdırılıb ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan obyektlərdə poçt göndərişlərinin təhvil verilməsi yolverilməzdir və analoji hallar təkrarlanarsa, lisenziyaların dayandırılması və ya ləğvi haqda məsələ qaldırılacaq", - məlumatda deyilir.

    Mövzu ilə bağlı "Temu" elektron ticarət platformasının məsul nümayəndələri ilə də görüş keçirilib. Nəticədə platformadan 217 obyekt haqqında məlumat silinib. Bundan əlavə, gələcəkdə oxşar problemlərin vaxtında qarşısının alınması və vətəndaş müraciətlərinə operativ cavab verilməsi üçün İKTA ilə "Temu" arasında əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub.

    İKTA poçt operatorları göndərişlər

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti