Почтовые операторы Европы обсуждают адаптацию к новым вызовам на форуме PostEurop в Баку
- 07 октября, 2026
- 09:55
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Стремительное развитие электронной коммерции и геополитическая фрагментация ставят перед почтовыми операторами задачу оперативной адаптации к меняющимся реалиям.
Как передает Report,об этом заявила председатель PostEurop Елена Фернандес-Родригес на Генеральной ассамблее и деловом форуме PostEurop 2026 в Баку.
"Внешние условия и наш рынок трансформируются стремительнее, чем когда-либо прежде. Мы наблюдаем, как усиливающееся регуляторное давление, преобразования в таможенном регулировании, нарушения в логистических цепочках создания стоимости, расширение трансграничной онлайн-торговли и геополитическая раздробленность оказывают влияние на нашу деятельность и взаимодействие", - отметила она.
Как подчеркнула глава ассоциации, в нынешних условиях основная задача организации состоит не только в отстаивании интересов операторов и обеспечении устойчивого универсального обслуживания, но и в объединении участников отрасли.
Е. Фернандес-Родригес также сообщила, что в ходе бакинского форума участники намерены обсудить стратегические вопросы, связанные с сохранением и повышением значимости PostEurop для ее членов в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры, а также поделиться лучшими практиками и установить новые деловые связи.