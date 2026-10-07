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    Почтовые операторы Европы обсуждают адаптацию к новым вызовам на форуме PostEurop в Баку

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 09:55
    Почтовые операторы Европы обсуждают адаптацию к новым вызовам на форуме PostEurop в Баку

    Стремительное развитие электронной коммерции и геополитическая фрагментация ставят перед почтовыми операторами задачу оперативной адаптации к меняющимся реалиям.

    Как передает Report,об этом заявила председатель PostEurop Елена Фернандес-Родригес на Генеральной ассамблее и деловом форуме PostEurop 2026 в Баку.

    "Внешние условия и наш рынок трансформируются стремительнее, чем когда-либо прежде. Мы наблюдаем, как усиливающееся регуляторное давление, преобразования в таможенном регулировании, нарушения в логистических цепочках создания стоимости, расширение трансграничной онлайн-торговли и геополитическая раздробленность оказывают влияние на нашу деятельность и взаимодействие", - отметила она.

    Как подчеркнула глава ассоциации, в нынешних условиях основная задача организации состоит не только в отстаивании интересов операторов и обеспечении устойчивого универсального обслуживания, но и в объединении участников отрасли.

    Е. Фернандес-Родригес также сообщила, что в ходе бакинского форума участники намерены обсудить стратегические вопросы, связанные с сохранением и повышением значимости PostEurop для ее членов в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры, а также поделиться лучшими практиками и установить новые деловые связи.

    Елена Фернандес-Родригес почтовые операторы Ассоциация европейских государственных почтовых операторов (PostEurop)
    Avropanın poçt operatorları Bakıda yeni çağırışlara uyğunlaşmanı müzakirə edirlər
    European postal operators discussing how to adapt to new challenges at forum in Baku
    44 - Tezliklə
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