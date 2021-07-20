О нас
Report Georgia
Аудио новости

Побит рекорд скорости интернета

Побит рекорд скорости интернета В Японии побили рекорд скорости проводного интернета.
ИКТ
20 июля 2021 г. 03:21
Побит рекорд скорости интернета

В Японии побили рекорд скорости проводного интернета.

Как передает Report, об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Информация о новом рекорде была раскрыта в ходе Международной конференции по оптоволоконной связи. В отчете говорится, что инженерам удалось разогнать скорость проводного интернета до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, тогда специалистам удалось добиться скорости в 178 терабит в секунду.

Показатель более 300 терабит в секунду был поставлен на оптоволоконной сети общей протяженностью более трех тысяч километров. Японским инженерам пришлось использовать четыре сердечника, которые представляют собой стеклянные трубки, помещенные в волокна, передающие данные, вместо обычного стандартного сердечника.

В отчете говорится, что новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Иными словами, чтобы увеличить скорость интернета до высочайших показателей, необходимо провести небольшую модернизацию текущей инфраструктуры. «Интегрировать новый метод в существующую инфраструктуру будет намного проще, чем другие технологические преобразования социальных информационных систем», — заметили авторы доклада.

Предыдущий рекорд скорости был установлен британскими учеными в августе 2020 года. Ученым удалось поставить рекорд благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. По словам специалистов, в теории на скорости в 178 терабит в секунду можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее чем за секунду.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi