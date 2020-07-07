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Пекин огласил план по развитию блокчейн-инноваций

Пекин огласил план по развитию блокчейн-инноваций Это позволит китайской столице стать одним из самых влиятельных центров инноваций в мире в сфере технологии блокчейн
ИКТ
7 июля 2020 г. 11:50
Пекин огласил план по развитию блокчейн-инноваций

Пекин обнародовал план действий по развитию блокчейн-инноваций на 2020-2022 годы, который, как ожидается, позволит китайской столице стать одним из самых влиятельных центров инноваций в мире в сфере технологии блокчейн.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", в плане изложены 20 конкретных задач, в их числе создание платформ для теоретических и технологических исследований в сфере технологии блокчейн, создание и реализация сценариев многопрофильных приложений, а также формирование ведущей кадровой основы в этой отрасли.

В области финансов и налогообложения власти Пекина сосредоточатся на использовании возможности технологии блокчейн для регистрации недвижимости и единых электронных счетов. Город также планирует создать деловой климат, благоприятствующий развитию блокчейн-инноваций и предприятий с большим потенциалом для роста.

Помимо прочего будет создан специальный фонд для выделения государственного финансирования на поддержку блокчейн-проектов.

В октябре 2019 года в Китае запустили общенациональную сеть обслуживания, основанную на технологии блокчейн (BSN) и призванную способствовать развитию умных городов и цифровой экономики.

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