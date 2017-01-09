Определились еще 27 стипендиатов программы Azercell

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Определились победители программы студенческой стипендии, которую Azercell Teleсom претворяет в жизнь с 2008 года. В результате поэтапного отбора программы 27 студентов были удостоены имени стипендиатов Azercell.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Наряду с ежемесячной стипендией от Azercell в размере 200 манатов до окончания учебы, эти студенты также получат возможность для расширения собственных познаний в сфере телекоммуникаций, участвовать на корпоративных мероприятиях, социальных проектах компании и на различных курсах, а также право пройти стажировку в компании. Среди победителей программы есть учащиеся Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Университета АДА, Государственной академии управления при президенте Азербайджанской Республики, Университета Хязяр, Университета Кавказ, Гянджинского государственного университета, Нахчыванского государственного университета, Бакинской высшей нефтяной школы, АГУНП, АГМУ, Мингячевирского государственного университета, АУАС и Гянджинского аграрного университета.

Отметим, что процесс отбора состоял из 2 этапов. На первом этапе проводилась оценка онлайн заявок и документов, предоставленных студентами. Затем студенты должны были выполнить письменные задания, состоящие из вопросов на логическое мышление, а также написать сочинения на различные темы на английском языке. Помимо этого, студенты также проходили очное интервью с IQ специалистами и сотрудниками и руководящими работниками Azercell. Программа студенческой стипендии была представлена в 2008 году. По сегодняшний день более 120 студентов, обучающихся в различных университетах страны, являются стипендиатами компании.