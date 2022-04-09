Обсуждены возможности сотрудничества в секторе ИКТ между Азербайджаном и Пакистаном

Состоялась встреча с целью обсуждения новых возможностей для сотрудничества в информационно-коммуникационном секторе (ИКТ) между Азербайджаном и Пакистаном.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с председателем пакистанской группы компаний BOL Media Group Айешей Шейх.

Как сообщает Report, в ходе встречи Шейх подробно рассказала о деятельности BOL Media Group. Было отмечено, что группа компаний включает 680 телеканалов, вещающих на 16 языках, аудитория которых составляет более 50 миллионов зрителей. Кроме того, BOL Media Group работает над созданием нового учебного центра и бизнес-платформы для увеличения экспорта информационных технологий Пакистана.

Рашад Набиев отметил, что цифровая трансформация занимает важное место в повестке правительства Азербайджана. Министр ознакомил пакистанского гостя с работой, проводимой в этой области, а также с планами на будущее.

Затем представители двух стран обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в секторе ИКТ, включая организацию программ обучения азербайджанских специалистов в Пакистане.