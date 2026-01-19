Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

    ИКТ
    • 19 января, 2026
    • 15:27
    В 2025 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи (ИКТ) в Азербайджане, составила 3 млрд 989 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    82,8% доходов, полученных в этой сфере, пришлось на долю негосударственного сектора, а 69,2% - на долю населения.

    Только в декабре 2025 года стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи, составила 525 млн манатов, что на 27% больше показателя годичной давности.

    Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане, увеличилась на 11,4% по сравнению с 2023 годом и составила 3 млрд 601,7 млн манатов.

    Лента новостей