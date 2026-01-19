Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%
ИКТ
- 19 января, 2026
- 15:27
В 2025 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи (ИКТ) в Азербайджане, составила 3 млрд 989 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
82,8% доходов, полученных в этой сфере, пришлось на долю негосударственного сектора, а 69,2% - на долю населения.
Только в декабре 2025 года стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи, составила 525 млн манатов, что на 27% больше показателя годичной давности.
Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане, увеличилась на 11,4% по сравнению с 2023 годом и составила 3 млрд 601,7 млн манатов.
Последние новости
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 годуИКТ
15:34
В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузовИнфраструктура
15:33
По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефтиЭнергетика
15:30
В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:27
Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%ИКТ
15:26
В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%Инфраструктура
15:22
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 годИКТ
15:16
Фото