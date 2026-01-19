İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri ötən ay 27 % artıb

    İKT
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:09
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri ötən ay 27 % artıb

    Ötən il Azərbaycanda informasiya və rabitə (İKT) müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 3 milyard 989 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8,7 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 82,8 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 69,2 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Təkcə 2025-ci ilin dekabr ayında isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 525 milyon manat olub ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 27 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 11,4 % artaraq 3 milyard 601,7 milyon manat olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi İKT xidmətlərin dəyəri
    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

