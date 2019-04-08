Объем операций мобильных операторов Азербайджана вырос в 6 раз

Объем операций, осуществленных операторами мобильной связи в Азербайджане в январе-марте 2019 года, составил 6 137 703,05 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, данный показатель увеличился на 5 174 673,08 маната или в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, ООО Azercell Telecom сохраняет лидерство по операциям в сфере наличных денег, пластиковых карт, банковских счетов и по общему объему операций. Далее следуют Bakcell и Azerfon.

Оборот мобильных операторов по наличным операциям:

№ Мобильный оператор Число операций Объем операций 1 Azercell Telekom 225 252 861 073,49 2 Bakcell 105 474 346 958,05 3 Azerfon 72 300 186 281,75

Всего 403 026 1 394 313,29

с платежными картами:

№ Мобильный оператор Число операций Объем операций 1 Azercell Telekom 562 681 2 360 018,47 2 Bakcell 400 397 1 582 900,75 3 Azerfon 252 966 792 270,73

Всего 1 216 044 4 735 189,95

№ Мобильный оператор Число операций Объем операций 1 Azercell Telekom 214 5 488,62 2 Bakcell 361 2 210,25 3 Azerfon 122 500,94

Всего 697 8 199,81