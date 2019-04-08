Объем операций мобильных операторов Азербайджана вырос в 6 раз

Объем операций, осуществленных операторами мобильной связи в Азербайджане в январе-марте 2019 года, составил 6 137 703,05 маната.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, данный показатель увеличился на 5 174 673,08 маната или в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации, ООО Azercell Telecom сохраняет лидерство по операциям в сфере наличных денег, пластиковых карт, банковских счетов и по общему объему операций. Далее следуют Bakcell и Azerfon.
Оборот мобильных операторов по наличным операциям:
|№
|Мобильный оператор
|Число операций
|Объем операций
|1
|Azercell Telekom
|225 252
|861 073,49
|2
|Bakcell
|105 474
|346 958,05
|3
|Azerfon
|72 300
|186 281,75
|Всего
|403 026
|1 394 313,29
|№
|Мобильный оператор
|Число операций
|Объем операций
|1
|Azercell Telekom
|562 681
|2 360 018,47
|2
|Bakcell
|400 397
|1 582 900,75
|3
|Azerfon
|252 966
|792 270,73
|Всего
|1 216 044
|4 735 189,95
|№
|Мобильный оператор
|Число операций
|Объем операций
|1
|Azercell Telekom
|214
|5 488,62
|2
|Bakcell
|361
|2 210,25
|3
|Azerfon
|122
|500,94
|Всего
|697
|8 199,81
|№
|Мобильный оператор
|Число операций
|Объем операций
|1
|Azercell Telekom
|788 147
|3 226 580,58
|2
|Bakcell
|506 232
|1 932 069,05
|3
|Azerfon
|325 388
|979 053,42
|Всего
|1 619 767
|6 137 703,05
Tural İbadlıАвтор новости