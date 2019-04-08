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Объем операций мобильных операторов Азербайджана вырос в 6 раз

Объем операций мобильных операторов Азербайджана вырос в 6 раз

Объем операций, осуществленных операторами мобильной связи в Азербайджане в январе-марте 2019 года, составил 6 137 703,05 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, данный показатель увеличился на 5 174 673,08 маната или в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, ООО Azercell Telecom сохраняет лидерство по операциям в сфере наличных денег, пластиковых карт, банковских счетов и по общему объему операций. Далее следуют Bakcell и Azerfon.

Оборот мобильных операторов по наличным операциям:

Мобильный оператор Число операций Объем операций
1 Azercell Telekom 225 252 861 073,49
2 Bakcell 105 474 346 958,05
3 Azerfon 72 300 186 281,75

Всего 403 026 1 394 313,29
Оборот мобильных операторов по операциям с платежными картами:
Мобильный оператор Число операций Объем операций
1 Azercell Telekom 562 681 2 360 018,47
2 Bakcell 400 397 1 582 900,75
3 Azerfon 252 966 792 270,73

Всего 1 216 044 4 735 189,95
Оборот мобильных операторов по операциям с банковскими счетами:
Мобильный оператор Число операций Объем операций
1 Azercell Telekom 214 5 488,62
2 Bakcell 361 2 210,25
3 Azerfon 122 500,94

Всего 697 8 199,81
Оборот мобильных операторов по общему объему операций:
Мобильный оператор Число операций Объем операций
1 Azercell Telekom 788 147 3 226 580,58
2 Bakcell 506 232 1 932 069,05
3 Azerfon 325 388 979 053,42

Всего 1 619 767 6 137 703,05
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