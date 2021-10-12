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Новое министерство: Необходимо ускорить цифровую трансформацию в Азербайджане

Новое министерство: Необходимо ускорить цифровую трансформацию в Азербайджане Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в 4-й раз за годы независимости было изменено название Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Отныне структура будет называться Министерством цифрового развития и транспорта.
ИКТ
12 октября 2021 г. 17:06
Новое министерство: Необходимо ускорить цифровую трансформацию в Азербайджане

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в 4-й раз за годы независимости было изменено название Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Отныне структура будет называться Министерством цифрового развития и транспорта.

Кроме того, согласно указу главы государства, в составе нового министерства будут действовать 4 юридических лица публичного права: Агентство цифрового развития и инноваций, Агентство информационно-коммуникационных технологий, Агентство наземного транспорта, Госагентство морского и портового транспорта.

Report обратился в новое министерство с вопросом о том, каковы цели этих структурных реформ?

В ответе говорится о том, что Агентство цифрового развития и инноваций создаст условия для дальнейшего укрепления стартап-экосистемы в стране. Новая структура будет продвигать инновационные научные исследования и проекты, в том числе стартапы. Также будет обеспечено их финансирование. Агентство будет осуществлять комплекс мероприятий, научную, научно-техническую, инновационную деятельность и соответствующие испытания в области высоких технологий, ядерной науки, ядерных технологий и ядерной энергетики.

- Агентство информационно-коммуникационных технологий также имеет особое значение для развития системы ИКТ в стране. Это агентство будет осуществлять сертификацию, учет, регулирование и контроль в области ИКТ и связи в Азербайджане, включая регулирование взаимосвязей между телекоммуникационными операторами, а также регулировать ценообразование, качество и другие вопросы.

- Госагентство морского и портового транспорта является юридическим лицом публичного права, наделенным полномочиями по обеспечению безопасности на море, а также принятию необходимых мер в области охраны жизни и здоровья людей на море, охраны морской среды, подготовки моряков.

- Азербайджанское агентство наземного транспорта даст толчок развитию этой сферы. Структура создается на базе Государственной службы автомобильного транспорта. Учреждения по перевозке пассажиров, находящиеся в подчинении соответствующих органов исполнительной власти, в Сумгайыте и Гяндже также будут функционировать в составе агентства.

Проводимые реформы в области ИКТ требуют ускорения цифровой трансформации в стране. Одним из факторов, способствующих успеху в данной области, является стабильная связь и высокоскоростной доступ в интернет в стране. Министерство планирует реализовать масштабные проекты в области стабильной связи и высокоскоростного интернета. Развитие мобильного и фиксированного широкополосного интернета предполагает повышение доступности интернет-услуг, регулирование ценовой и качественной политики.

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Версия на английском языке New ministry views digital transformation in Azerbaijan as key priority
Версия на азербайджанском языке Yeni nazirlik: "Rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi zəruridir"

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