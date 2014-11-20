​Nokia представила первый Android-планшет

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Финская компания Nokia, продавшая свой мобильный бизнес Microsoft, анонсировала планшет N1.

Как передает Report, об этом говорится на сайте планшета.

Аппарат станет первым гаджетом, который Nokia представила после новостей о том, что Microsoft отказывается от финского бренда.

“Они говорят, что Nokia мертва, что ее больше не будет. Они похоронили Nokia. Я говорю, они глубоко заблуждаются!” - заявил на презентации новогопланшета директор по продуктам компании Себастьян Нюстрем.

Устройство выполнено на базе Android с предустановленным приложением Z-Launcher, суть которого в том, что пользователь может загружать любое приложение, рисуя на экране символ. Например, чтобы вызвать Facebook, следует нарисовать букву "F".