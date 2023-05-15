Названа стоимость предзаказов Starlink в Азербайджане

Желающие воспользоваться в Азербайджане спутниковыми услугами Starlink, принадлежащими американской компании SpaceX, должны будут заплатить за предзаказ 9 долларов США (15,3 маната)

Желающие воспользоваться в Азербайджане спутниковыми услугами Starlink, принадлежащими американской компании SpaceX, должны будут заплатить за предзаказ 9 долларов США (15,3 маната).

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

Starlink нацелен с этого года оказывать услуги на территории Азербайджана. Агентство отметило, что начало работы зависит от одобрения регулирующего органа, и заявило, что будет оказывать услуги по принципу "первым пришел - первым обслужен".

9 Мая между Космическим агентством ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение об оказании интернет-услуг Starlink в Азербайджане. Документ подписали председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор Space X Гвинн Шотвелл.