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Названа стоимость предзаказов Starlink в Азербайджане

Названа стоимость предзаказов Starlink в Азербайджане Желающие воспользоваться в Азербайджане спутниковыми услугами Starlink, принадлежащими американской компании SpaceX, должны будут заплатить за предзаказ 9 долларов США (15,3 маната)
ИКТ
15 мая 2023 г. 16:47
Названа стоимость предзаказов Starlink в Азербайджане

Желающие воспользоваться в Азербайджане спутниковыми услугами Starlink, принадлежащими американской компании SpaceX, должны будут заплатить за предзаказ 9 долларов США (15,3 маната).

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

Starlink нацелен с этого года оказывать услуги на территории Азербайджана. Агентство отметило, что начало работы зависит от одобрения регулирующего органа, и заявило, что будет оказывать услуги по принципу "первым пришел - первым обслужен".

9 Мая между Космическим агентством ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение об оказании интернет-услуг Starlink в Азербайджане. Документ подписали председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор Space X Гвинн Шотвелл.

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Версия на азербайджанском языке “Starlink"in Azərbaycan üçün öncədən sifariş qiyməti açıqlanıb

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