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Назван самый мощный смартфон в мире

Назван самый мощный смартфон в мире Наиболее производительным мобильным устройством на сегодня AnTuTu назвал планшет от Apple — iPad Pro 12.9 (2021) с чипом M1
ИКТ
3 июня 2021 г. 12:52
Назван самый мощный смартфон в мире

Десятку самых производительных Android-смартфонов составили исключительно модели с процессором Snapdragon 888.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, итоги мая подвел популярный бенчмарк AnTuTu.

Наиболее мощным оказался Black Shark 4 Pro — геймерская трубка от суббренда Xiaomi набрала в тесте 830 тысяч баллов. В целом все смартфоны, попавшие в рейтинг, оснащены чипом Snapdragon 888 от Qualcomm и отличаются большой памятью (12/256 ГБ). Разница между победителем и аутсайдером составляет меньше 30 тысяч баллов.

Гораздо более разнообразным оказался рейтинг смартфонов средней ценовой категории — по итогам мая мощнее всех оказался Xiaomi Mi 11 Lite 5G с процессором Snapdragon 780G. А вот второе место оказалось у смартфона с чипом MediaTek Dimensity 820 — Redmi 10X Pro 5G. Эта модель удерживает позиции среди самых производительных с июня прошлого года.

Наиболее производительным мобильным устройством на сегодня AnTuTu назвал планшет от Apple — iPad Pro 12.9 (2021) с чипом M1.

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