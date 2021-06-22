О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван объем ущерба в Китае от интернет-мошенников в 2020 году

Назван объем ущерба в Китае от интернет-мошенников в 2020 году В больших и средних городах страны доля таких дел в общем объеме уголовных производств достигает 50%
ИКТ
22 июня 2021 г. 10:06
Назван объем ущерба в Китае от интернет-мошенников в 2020 году

Общий ущерб от противоправных действий интернет-мошенников в Китае в 2020 году составил 35,37 млрд юаней (около 5,5 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на специальном брифинге заявил заместитель председателя третьего судебного состава Коллегии по уголовным делам Верховного народного суда КНР Ли Жуйи.

"Мошеннические действия особо крупного размера в сети интернет фиксируются довольно часто, что становится причиной имущественного ущерба для большого количества людей. В прошлом году общий объем ущерба от интернет-мошенников по всей стране оценивался в 35,37 млрд юаней", - сказал он.

"В настоящее время правонарушения в сфере интернет-мошенничества по-прежнему занимают одну из наиболее высоких позиций. В больших и средних городах страны доля таких дел в общем объеме уголовных производств достигает 50%", - добавил представитель Верховного народного суда КНР.

По его словам, учитывая общественный резонанс от таких судебных разбирательств, к организаторам и главарям преступных сообществ, а также рецидивистам суды Китая будут применять "более строгие меры наказания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
21 июня 2021 г. 19:34
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
21 июня 2021 г. 13:39
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
21 июня 2021 г. 13:21
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
20 июня 2021 г. 03:04
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
19 июня 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi