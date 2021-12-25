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Назначен новый генеральный директор Aztelekom

Назначен новый генеральный директор Aztelekom В ООО Aztelekom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана назначен генеральный директор.
ИКТ
25 декабря 2021 г. 13:35
Назначен новый генеральный директор Aztelekom

В ООО Aztelekom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана назначен генеральный директор.

Как сообщает Report, по приказу министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева этот пост занял Клаус Мюллер.

Ранее К.Мюллер занимал должность исполнительного директора ООО Azerfon (2016-2020), также должность главного операционного директора в сфере зарубежных операций с мобильной связью Deutsche Telekom.

Последним местом работы К.Мюллера до этого назначения была должность внешнего консультанта в компании McKinsey & Co.

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Версия на английском языке Aztelekom telecommunications company gets new director-general
Версия на азербайджанском языке "Aztelekom"a yeni baş direktor təyin olunub

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