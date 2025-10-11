Наталья Ткачук: В кибербезопасности необходимо создать равные возможности для мужчин и женщин

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    ИКТ
    • 11 октября, 2025
    • 13:41
    В кибербезопасности должен быть такой подход, при котором каждая страна создавала бы равные возможности для мужчин и женщин, вдохновляя женщин на развитие.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Управления информации и кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Наталья Ткачук на международной конференции "Women in Cyber - Голос женщин, укрепление устойчивости в кибербезопасности" в Баку.

    По ее словам, для трансформации Украины в полностью цифровизированную страну нужны человеческие ресурсы.

    "Война продолжается и мы обязаны защищать, поддерживать в рабочем состоянии ключевые элементы нашей национальной безопасности и экономики. Кибербезопасность и ИТ-сектор также входят в эти области. Наши границы кибербезопасности и критическая инфраструктура должны быть защищены. В этой области существует большая потребность в человеческом потенциале", - сказала она.

