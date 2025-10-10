Наталья Спину: Азербайджан превращается в центр киберустойчивости Кавказа и Центральной Азии

Азербайджан сегодня демонстрирует, что формирует не только национальный потенциал в сфере кибербезопасности, но и региональную уверенность.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Европейского института политических исследований Молдовы, эксперт по кибербезопасности, губернатор по вопросам ответственного искусственного интеллекта Молдовы Наталья Спину на церемонии закрытии конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По словам Н. Спину, такие инициативы, как CIDC-2025, демонстрируют растущую энергию молодых специалистов, которые учатся выявлять уязвимости и защищать инфраструктуру городов и стран.

"Мой сигнал соседним партнерам прост: безопасность становится сильнее, когда она разделена. Опыт совместной работы экспертов Кавказа, Центральной Азии и Европы доказал, что киберустойчивость - это общая миссия", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что именно этот подход - сотрудничество, устойчивость и цифровой суверенитет - лежит в основе политики Азербайджана.

"Азербайджан показал, что способен конкурировать с ведущими странами, строить мосты и формировать более безопасный, кооперативный регион. Так рождается лидерство в кибербезопасности. Азербайджан превращается в хаб кибербезопасности Кавказа и Центральной Азии. Это не случайность, а результат стратегического видения, единства и целеустремленности", - подчеркнула директор института.

По ее словам, войны будущего будут вестись не только на полях сражений, но и в киберпространстве.

"Азербайджан уже столкнулся с этой реальностью после усиления системных кибератак, особенно после Второй Карабахской войны. В ходе конференции мы услышали, насколько настойчивыми стали эти атаки, и узнали о создании в Азербайджане парламентской комиссии по противодействию частным угрозам", - добавила Н. Спину.