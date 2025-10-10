İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Natalya Spinu: "Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilir"

    • 10 oktyabr, 2025
    • 18:29
    Natalya Spinu: Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilir

    Azərbaycan bu gün kibertəhlükəsizlik sahəsində təkcə milli potensial deyil, həm də regional inam formalaşdırdığını nümayiş etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Moldovanın Avropa Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, kibertəhlükəsizlik üzrə ekspert, Moldovanın süni intellekt məsələləri üzrə qubernatoru Natalya Spinu "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində təşkil olunmuş konfransın bağlanış mərasimində deyib.

    N.Spinunun sözlərinə görə, CIDC-2025 kimi təşəbbüslər boşluqları müəyyən etməyi və şəhərlərin və ölkələrin infrastrukturunu qorumağı öyrənən gənc mütəxəssislərin artan enerjisini nümayiş etdirir.

    "Qonşu tərəfdaşlarımıza mesajım sadədir: təhlükəsizlik paylaşıldıqda daha güclü olur. Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Avropadan olan ekspertlərin birgə iş təcrübəsi sübut etdi ki, kiberdayanıqlıq ümumi missiyadır", - o qeyd edib.

    Ekspert vurğulayıb ki, məhz bu yanaşma - əməkdaşlıq, dayanıqlıq və rəqəmsal suverenlik Azərbaycanın siyasətinin əsasını təşkil edir.

    "Azərbaycan göstərdi ki, aparıcı ölkələrlə rəqabət aparmağa, körpülər qurmağa və daha təhlükəsiz, kooperativ region formalaşdırmağa qadirdir. Kibertəhlükəsizlikdə liderlik belə yaranır. Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilir. Bu təsadüf deyil, strateji baxışın, birliyin və məqsədyönlülüyün nəticəsidir", - institutun direktoru vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, gələcəyin müharibələri təkcə döyüş meydanlarında deyil, həm də kiberməkanda aparılacaq.

    "Azərbaycan xüsusilə də İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra sistemli kiberhücumların intensivləşməsi ilə bağlı reallıqla üzləşib. Konfrans zamanı biz bu hücumların nə qədər intensiv xarakter aldığını eşitdik və Azərbaycanda təhdidlərə qarşı mübarizə üzrə parlament komissiyasının yaradılmasını öyrəndik", - N.Spinu əlavə edib.

    Наталья Спину: Азербайджан превращается в центр киберустойчивости Кавказа и Центральной Азии
    Natalia Spinu: Azerbaijan becoming cyber resilience hub for Caucasus, Central Asia

