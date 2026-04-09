Населенные пункты Ходжавендского района обеспечены телекоммуникационными услугами

ООО "Азтелеком" обеспечил телекоммуникационными услугами населенные пункты Ходжавендского района, где идет процесс заселения.

Об этом в командированному в Ходжавенд сотруднику Report сообщила пресс-секретарь компании Алида Мустафаева.

По ее словам, работы ведутся в соответствии с I Государственной программой "Великое возвращение". Телекоммуникационные услуги, включая интернет, предоставлены в центре города, поселках Гырмызы Базар и Гадрут, а также в селах Сос, Ходжавенд, Гузейхырман, Гюнейхырман, Ханоба и Тагверди. Всего охвачено 344 домохозяйства и 14 бизнес-субъектов.

Она отметила, что в рамках проекта в Карабахском регионе построено 25 магистральных линий.

"Волоконно-оптическая магистральная сеть общей протяженностью около 1000 км служит базой для устойчивой и безопасной связи. В целом на освобожденных территориях связь построена в 9 городах, 29 селах и поселках, подключено 8 905 новых абонентов (8 422 домохозяйства и 483 бизнес-субъекта)" - сообщила Мустафаева.